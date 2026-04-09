Из носа женщины при чихании вылетели червяки

В Греции врачи столкнулись с необычным клиническим случаем: у 58-летней женщины в носовых пазухах обнаружили личинок овечьего носоглоточного овода (Oestrus ovis) — паразита, который обычно развивается в организме овец и коз. Об этом сообщает портал New York Post.

Как следует из медицинского отчета, женщина работала рядом с пастбищем, где заметила большое количество мух, круживших вокруг лица. Примерно через неделю у нее появилась боль в области пазух, а затем — сильный кашель без других выраженных симптомов.

Ситуация прояснилась спустя несколько недель, когда пациентка буквально «вычихала» личинку. После обращения к врачу-отоларингологу из ее пазух хирургически извлекли 10 личинок и одну куколку — стадию между личинкой и взрослым насекомым.

ДНК-анализ подтвердил, что паразиты относятся к виду Oestrus ovis. В норме эти насекомые откладывают личинки в носовые ходы овец и коз, где они развиваются, а затем покидают организм и окукливаются в почве.

Случаи заражения человека известны, но крайне редки. Чаще всего личинки поражают область глаз (так называемый офтальмический миаз), и обычно не развиваются дальше начальной стадии.

В данном случае ситуация оказалась значительно необычнее: личинки не только выжили в организме человека, но и достигли стадии окукливания — чего ранее не наблюдалось даже у животных-хозяев.

Врачи считают, что ключевую роль сыграла анатомическая особенность пациентки — выраженное искривление носовой перегородки. Это могло изменить условия в пазухах, сделав их более подходящими для развития паразита.

В норме среда в человеческих пазухах считается неблагоприятной для таких организмов: температура, влажность и иммунные реакции мешают их развитию. Однако в данном случае личинки смогли не только закрепиться, но и пройти почти полный жизненный цикл.

После удаления паразитов и лечения сосудосуживающими средствами женщина полностью восстановилась.

Авторы работы не исключают, что подобные случаи могут свидетельствовать о потенциальной адаптации паразита к человеку. Однако подчеркивают, что для таких выводов пока недостаточно данных и необходимы дополнительные исследования.