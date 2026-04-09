Правда ли, что COVID-19 может «разбудить» аллергию

Новый штамм коронавируса не провоцирует аллергию, но может «разбудить» заболевание, объяснил НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. При этом далеко не всегда симптомы могут быть вызваны именно аллергической реакцией.

Переболевшие новым штаммом ковида Stratus начали жаловаться на внезапно открывшуюся аллергию на цветение, пишет Baza. Среди симптомов отмечают насморк, отек, заложенность и постоянный зуд в носу, при этом лекарства не помогают. Болибок отметил, что исследований на эту тему пока не проводилось, так как этот вариант инфекции еще новый, но подтвердил, что определенную корреляцию наблюдает.

«В группу так называемых аллергических заболеваний попадает еще вазомоторный ринит. Но при вазомоторном рините антигистаминные препараты, они не помогают. Вазомоторный и аллергический ринит по симптомам мало чем отличаются, человек сам по себе он не особо понимает разницы. То есть человек считает, что у него аллергия, он сходил в аптеку, купил лекарства, побрызгал или закапал — не помогает. Ну, а что дальше делать-то? Ходить по аптекам лекарства самому подбирать? Можно и так, но вообще нужно к врачу идти и лечением заниматься. Нужно делать мазки из носа, есть такой анализ называется риноцитограмма, и там под микроскопом смотрят, сразу видно, о чем речь идет. Может быть и инфекционный ринит, потому что сейчас похолодание. Народ выходит в ветровочке легкой, до вечера засиделся где-то, а вечером минус четыре», - сказал он.

При этом Болибок подчеркнул, что сам по себе ковид не вызывает аллергию, но может стать катализатором для проявления генетической предрасположенности.

«Коронавирус действует, как проявитель. Всякая предрасположенность к чему была у человека, она вылезает. У варианта Stratus какие симптомы были? Боли в горле достаточно интенсивные, сильная заложенность носа с частыми осложнениями в виде синуситов. То есть у него одна из мишеней — это слизистая лор-органов», — резюмировал врач.

Ранее доктор медицинских наук, инфекционист, вирусолог Елена Малинникова в пресс-центре НСН рассказывала, как отличить аллергию от простуды. По ее словам, респираторные заболевания имеют ранние симптомы-предвестники болезни, которые выражаются общим недомоганием.