Пациенты с гриппом стали выбирать более дорогие препараты

Россияне прошедшей зимой стали массово выбирать для лечения гриппа дорогостоящий препарат осельтамивир (торговое наименование - "Тамифлю") вместо бюджетного римантадина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак").

При этом лидером спроса по-прежнему остается умифеновир (действующее вещество "Арбидола" и его дженериков): за сезон россияне купили 10 млн упаковок.

"За три зимних месяца продажи осельтамивира и препаратов на его основе достигли 7,3 млн упаковок, в то время как римантадин, долгие годы бывший в топе, отошел на третье место с 4,2 млн упаковок. Средняя цена упаковки осельтамивира составила 765 руб. против 171 руб. за римантадин - разница в 4,5 раза. Именно этот переток спроса с бюджетных препаратов на более дорогой определил динамику всего рынка", - говорится в сообщении.

По данным ЦРПТ, общий объем продаж противовирусных препаратов в минувшем зимнем сезоне вырос на 19% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (с 30,7 млн до 36,6 млн упаковок), а в денежном выражении - на 33% (с 16,7 млрд до 22,2 млрд руб.)