Онищенко призвал повысить настороженность из-за холеры

Настороженность в отношении циркуляции холерных вибрионов будет необходимо повысить в Дагестане после массовых подтоплений. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

"Сейчас похолодало, но у нас скоро начнется контроль за циркуляцией холерных вибрионов во внешней среде. Зависит от температуры, но где-то в начале мая - в конце апреля вводим этот режим. Нужно настороженность вот эту повысить", - сказал Онищенко.

Он добавил, что в регионе также возросла вероятность вспышек кишечных инфекций - из-за осложнившейся ситуации с питьевой водой и отходов, которые поднялись из надворных туалетов на улицы и в дома