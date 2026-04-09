Женщина дважды заболела раком из-за одной вредной привычки

Британка Венди Робинсон после многих лет курения дважды заболела раком. Историю 54-летней Венди и ее дочери Эми опубликовало издание Mirror.

© Lenta.ru

Робинсон рассказала, что курила с 12 лет. В некоторые годы количество сигарет доходило до 40 штук в день. Она отказалась от вредной привычки лишь тогда, когда увидела, как мучается от хронической обструктивной болезни легких ее мать-курильщица.

«У меня разрывалось сердце, когда я приходила к ней в реанимацию и слышала: "Я не могу дышать". Я не хотела, чтобы моя дочь сидела у моей кровати и видела меня такой, что и заставило меня остановиться», — призналась она.

Однако через семь лет после отказа от вредной привычки у Робинсон обнаружили рак почки, а затем и легких, вызванные, по словам врачей, курением. Поскольку к тому моменту женщина уже бросила курить, легкие смогли восстановиться настолько, что она перенесла жизненно важную операцию. Испугавшись за свое здоровье, от вредной привычки отказалась и ее дочь Эми, которая через несколько месяцев без сигарет смогла забеременеть.

Ранее онколог Дэвид Яшар и пульмонолог Джимми Йоханнес назвали главный симптом рака легких, который часто списывают на другие болезни. Одним из самых распространенных признаков рака легких они считают не проходящий даже после лечения кашель.