В Калининграде впервые применили робота в операциях на коленных суставах

Врачи федерального Центра высоких медицинских технологий в Калининградской области впервые использовали роботизированную систему для проведения операции по эндопротезированию коленных суставов. В aif.ru рассказали, кто стал первыми пациентами и как робот помогает врачам.

Первые вмешательства прошли успешно. В ходе операций удалось помочь двум людям - 70-летней женщине и 58-летнему мужчине, страдавшим от артроза. Им установили эндопротезы коленных суставов, которые полностью заменяют поврежденные.

Во время операции врачи управляли роботизированной системой, оснащенной так называемой "умной рукой". Именно она обеспечивает максимальную точность движений и строго следует заданному плану.

Перед вмешательством формируется 3D-модель сустава, а во время операции создается трехмерная визуализация, благодаря которой контролируется каждое движение.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии Ахсарбек Джигкаев отметил, что робот не заменяет врача, но значительно повышает точность и безопасность установки имплантатов.

"Окончательное решение всегда остается за специалистом", –завершил он.

Внедрение роботизированной системы стало возможным после закупки оборудования и подготовки медицинского персонала.

Говоря о будущем, в центре планируют начать чаще проводить робот-ассистированные операции, включая эндопротезирование тазобедренных суставов.