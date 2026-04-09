Врачи помогли ребенку с редкой болезнью, разрушающей мышцы

Десятилетний житель Красноярского края внезапно перестал ходить - мальчик утратил способность передвигаться. Эта напасть стала следствием редкого заболевания. Специалисты Красноярского центра охраны материнства и детства поставили ребенка на ноги.

Несчастье обрушилось на семью прошлой осенью - школьник потерял способность передвигаться. После экстренной госпитализации в районную больницу, врачи которой вскоре обратились за помощью к коллегам из краевой клиники, маленького пациента перевезли в центр охраны материнства и детства.

Врачи диагностировали редкое заболевание. У ребенка разрушались мышцы, отказали некоторые внутренние органы.

"Он три недели находился на аппарате "искусственная почка", - рассказали в региональном минздраве.

С мальчиком работали реаниматологи и генетики, нефрологи и неврологи, эксперты по реабилитации. Подтвердить диагноз и определиться с тактикой лечения помогли специалисты федеральных клиник.

Команде врачей удалось остановить разрушение мышц и восстановить функции почек. Когда состояние пациента стабилизировалось, он снова начал ходить. Реабилитация продолжается.