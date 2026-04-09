Минздрав включил телемедицинские консультации в новый стандарт педиатрии

Министерство здравоохранения России обновило порядок оказания помощи детям, заменив правила тринадцатилетней давности. Реформа предусматривает переход на дистанционные консилиумы с узкими специалистами и масштабное переоснащение кабинетов педиатров.

В России вступил в силу новый порядок оказания педиатрической помощи, который легализует дистанционные консультации в рамках системы ОМС. Теперь участковый врач может связаться с узкопрофильными экспертами через видеосвязь прямо во время приема. Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина подчеркнула, что такие технологии позволяют оперативно привлекать врачей из ведущих федеральных центров для постановки диагноза в сложных случаях.

Цифровизация сопровождается изменением штатной структуры поликлиник: ставки аллергологов, нефрологов и эндокринологов в первичном звене сокращаются. Их экспертную работу планируют сконцентрировать в крупных диагностических центрах, доступ к которым обеспечат через телемедицину. По мнению Соломатиной, это избавит педиатров от роли диспетчеров и ускорит получение квалифицированной помощи жителями отдаленных регионов.

Помимо внедрения технологий, документ устанавливает новые требования к медицинскому инвентарю. Рабочее место каждого педиатра теперь должно быть оснащено пульсоксиметром, а в арсенал поликлиник добавят современные глюкометры и реанимационные наборы. Юридическую основу для этих изменений заложили нормы федерального закона №242-ФЗ, который закрепил статус цифровых консультаций в правовом поле страны.