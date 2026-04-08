Доктор ответил, почему не стоит скрывать запах изо рта жвачкой

Жевательная резинка может усилить неприятный запах вместо того, чтобы его скрыть, предупредил нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков. О том, почему в этом случае возникает эффект, обратный желаемому, он рассказал в беседе с РИАМО.

© Lenta.ru

По словам врача, многие люди жуют жвачку, чтобы справиться с неприятным запахом изо рта, который возникает из-за брожения в кишечнике. Однако когда сахарозаменитель сорбитол из жевательной резинки попадает в желудок, он усиливает газообразование. Как объяснил Симаков, в итоге это только усиливает неприятный запах.

Доктор также рассказал, что по этой же причине жевательная резинка не помогает справиться с неприятным запахом, который возникает после употребления пива.

«Отдельная история — протеиновые батончики, которые часто содержат инулин и другие фруктаны. Эти вещества активно ферментируются и вызывают газообразование», — добавил доктор.

