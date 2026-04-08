В Иркутске впервые провели операцию по восстановлению ритма сердца у детей

В Иркутской областной детской клинической больнице впервые провели операцию по лечению нарушений ритма сердца у детей. Врач по рентген-эндоваскулярным методам диагностики и лечения, сотрудник Томского НИИ кардиологии Михаил Хлынин. В разговоре с MK.Ru он подробнее рассказал об операции и развитии медицины в регионах.

В прошлом году на базе Иркутской областной детской клинической больницы открылось кардиохирургическое отделение. Там врачи проводили операции у детей на открытом сердце и рентген-эндоваскулярных методах, но не занимались направлением аритмологии. Провести первые вмешательства в этой области иркутским коллегам помог томский специалист. Одним из пациентов стал ребенок с синдромом Вольфа — Паркинсона — Уайта. Он родился с дополнительным пучком проведения между предсердием и желудочком, который вызывал приступы опасной тахикардии.

Врач отметил, что работа с иркутскими коллегами не является для томского центра единичным случаем взаимодействия с клиниками других регионов России. Например, в 2024 году в Липецке совместно с местными специалистами была проведена первая катетерная абляция на базе их областной больницы. А в 2023 году выполнены показательные операции по лечению аритмий с использованием аппаратуры собственной разработки на базе республиканской клинической больницы Мордовии в Саранске. Также у врача был опыт проведения операций в Чебоксарах, Барнауле и других городах.

Томский НИИ кардиологии является федеральным, поэтому там лечат пациентов со всей России. Прорывными технологиями центра врач назвал развитие нефлюороскопической навигации. Она позволяет лечить фибрилляцию предсердий и желудочковую тахикардию без рентгена, создавая точные электрофизиологические и анатомические карты. Сейчас используют катетеры для высокоплотного картирования: тысячи точек помогают точно найти источник аритмии. Также внедряют электропорацию — воздействие электрическим полем для устранения аритмии. Это две самые быстроразвивающиеся технологии по мнению специалиста.

Томский врач отмечает, что сейчас любые технологии доступны всем клиникам. Этот случай тому доказательство, теперь детей с нарушениями ритма сердца можно лечить в Иркутске, а не отправлять в федеральный центр.

Важно отметить, что больные с нарушениями ритма сердца бывают абсолютно разные. С одной стороны, есть бессимптомные случаи, когда люди даже не ощущают аритмии, но из-за нее не могут получить допуск к работе — например, машинисты, пилоты, сотрудники МВД. С другой стороны, есть пациенты, которые обращаются в скорую помощь с частыми приступами сердцебиения или наоборот — с редким пульсом, низким давлением, сердечной недостаточностью или даже потерей сознания, и порой им требуется немедленная госпитализация.

Если приезжают сложные пациенты, то ими занимается heart-team (сердечная команда — прим. ред.), в которую входят кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, рентген-эндоваскулярный хирург, сердечно-сосудистый хирург, аритмолог. Кроме того, в клинику НИИ кардиологии Томского НИМЦ обращаются больные, которым не смогли устранить аритмию в других медицинских центрах страны.