Роспотребнадзор предупредил о продажах крема, вызывающего рак

Роспотребнадзор предупредил, что на маркетплейсах продается вызывающий рак французский крем от прыщей La Roche‑Posay.

«Роспотребнадзор принимает меры в связи с информацией о наличии в обороте на маркетплейсах крема, содержащего, предположительно, бензол», — говорится на сайте ведомства.

О том, что это косметическое средство содержит бензол, ранее написало издание Bloomberg. В статье утверждается, что вещество в больших количествах способно вызвать лейкемию и другие серьезные заболевания. После этого крем начали срочно изымать из розничных продаж.

Между тем Роспотребнадзор направил официальное письмо в адрес Ассоциации компаний интернет‑торговли (АКИТ) о недопущении реализации этой продукции. В ближайшее время об этом должны быть проинформированы все участники рынка электронной торговли.