Стало известно, сколько иностранцев в России обучается медицине

Почти 60 тыс. иностранных студентов из 160 стран обучаются в РФ медицинским профессиям, 18 из них — граждане Ливии. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Государства Ливия в Российской Федерации Эмхемедом Альмаграви.

«В Российской Федерации обучаются почти 60 тыс. иностранных студентов из 160 стран мира, из них всего лишь 18 — граждане Ливии», — приводит слова Мурашко пресс-служба ведомства.

Министр выразил надежду, что количество ливийских граждан в российских медицинских вузах будет неуклонно расти.