Врачи спасли пациента, чье сердце могло остановиться в любой миг

Врачи из Ижевска и Прикамья, действуя быстро и согласованно, спасли жизнь жителю Удмуртии, страдавшему опаснейшей болезнью — желудочковой аритмией. Об этом сообщили в краевом минздраве.

© РИА Новости

В республиканскую больницу Ижевска поступил больной с нарушением сердечного ритма. Любой приступ мог окончиться остановкой сердца. Аритмия появилась у пациента после инфаркта, и сердечный ритм достигал двухсот ударов в минуту. Ижевские медики проконсультировались с пермскими коллегами из федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

«По итогам консилиума решили транспортировать пациента в Пермь, — говорит заведующий республиканским центром экстренной медицинской помощи врач Андрей Багаутдинов. — Использовали вертолет, так как на реанимобиле ехать гораздо дольше, да и на весенних дорогах мало ли что может случиться».

На вертолете ижевской санавиации больного доставили в Пермь, где у посадочной площадки его уже ждала бригада медиков. Пациенту установили кардиовертер-дефибриллятор.

«Это устройство будет постоянно отслеживать сердечную деятельность пациента и при возникновении жизнеугрожающих аритмий, то есть желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков, распознает их и мгновенно отреагирует на опасные нарушения ритма сердца, проведя антитахикардитическую стимуляцию или дефибрилляцию сердца», — поясняет сердечно-сосудистый хирург федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Римма Гордийчук.

Сейчас больной выписан домой в удовлетворительном состоянии.