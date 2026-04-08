Врач рассказал, как не пропустить деменцию

Только родственники могут заметить, что у человека есть проблемы с памятью, так как меняется его обычное поведение, не надо списывать это на усталость, заявил НСН Павел Хорошев.

Современные технологии позволяют ставить напоминание, заметки, люди просто не обращаются к врачам, если у них проблемы с памятью, заявил НСН невролог Павел Хорошев.

Память людей стала как у золотой рыбки — фокус внимания официально сократился до 47 секунд, сообщают учёные. В начале 2000-х люди могли держать задачу в голове целых 2,5 минуты. Теперь же мозг адаптировался к вечным уведомлениям, прокручиванию ленты и короткому контенту. Эксперты бьют тревогу: чтобы собраться на задачу, сейчас людям нужно настраиваться как минимум 20 минут. Хорошев уверен, что это серьезная проблема современного общества.

«Современные технологии позволяют ставить напоминание, заметки и так далее. Поэтому люди просто не обращаются к врачам даже, если у них проблемы с памятью, они не замечают. Но все будет намного хуже, потому что раньше мозги людей были заняты какой-то нагрузкой хотя бы, а теперь все начинают пользоваться ИИ с раннего возраста, напрягать мозг как будто не нужно. Раньше люди писали сами аналитические записки, изучали много книг и так далее, а сейчас чат-бот все делает за нас», — отметил он.

По его словам, только родственники могут заметить, что у человека есть проблемы с памятью, так как меняется его обычное поведение, не надо списывать это на усталость.

«Я, например, далек от мысли, что Брюс Уиллис забил тревогу и начал понимать, что у него проблемы, когда они уже были. Он просто чаще стал застывать на площадке, забывать текст, поэтому тревогу забили операторы и режиссер, а ему жилось неплохо. Тревогу должны бить именно родственники, близкие люди. Сам человек не замечает, что у него что-то не так с памятью», — предупредил он.

Брюс Уиллис страдает от прогрессирующей лобно-височной деменции (FTD), которая была диагностирована после афазии. Болезнь привела к серьезным нарушениям речи, памяти и двигательных функций. К 2026 году состояние актера ухудшилось, из-за чего он почти перестал говорить, читать и передвигаться. Деменцию не выявили сразу, так как ранние симптомы, включая нарушение речи, ошибочно принимали за общую усталость или возрастные изменения.