Минздрав попросили разъяснить позицию по поводу «Оземпика» и его аналогов

Председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая попросила главу Минзрава РФ Михаила Мурашко разъяснить позицию министерства по назначению "Оземпика" и его аналогов пациентам с ожирением. Письмо имеется в распоряжении ТАСС.

Буцкая отметила, что препараты на основе семаглутида (в том числе "Оземпик" и его российские аналоги) "не только уменьшают риск сердечно-сосудистых катастроф и осложнений диабета, но и показывают высокую эффективность для снижения веса".

"Однако, граждане жалуются, что врачи не назначают препараты на основе семаглутида пациентам, имеющим ожирение, но у которых не диагностирован диабет, - указано в письме. - В связи с изложенным просим вас, уважаемый Михаил Альбертович, поручить в официальном ответе на наше обращение разъяснить позицию Минздрава России в этом вопросе".

В "Совете матерей" заявили об обеспокоенности распространением "эпидемии" ожирения в России, подчеркнув, что это "не только косметическая проблема", но и серьезное заболевание, повышающее риск ряда осложнений, в том числе бесплодия. Особо отмечена уязвимость людей репродуктивного возраста, "у которых избыточная масса тела влияет на способность зачать здорового ребенка и несет дополнительные риски для благополучного исхода беременности".