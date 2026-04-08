Врач рассказал, нужно ли лечить депрессию

Врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич заявил, что при лечении депрессии не всегда необходимы медицинские лекарственные препараты.

«Очень часто бывают ситуации, когда человек меняет обстановку и все сразу меняется в лучшую сторону. Просто надо разобраться, откуда ноги растут, особенно если депрессия имеет психогенное начало. Но если это эндогенная депрессия, именно физиологическая, сначала нужно помочь организму физически, допустим, препаратами поддержать себя, а потом уже можно заняться психокоррекцией с психотерапевтом и при необходимости поменять у себя в голове установки», – объяснил он РИА Новости.

Врач отметил, что психокоррекция может помочь вне зависимости от медикаментозного лечения.