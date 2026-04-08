Какие заболевания приводят к набору веса даже при обычном питании

Не всегда причина лишнего веса кроется в избыточном питании или малоподвижном образе жизни. В беседе с «Чемпионатом» доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская рассказала о заболеваниях и состояниях, которые сами по себе провоцируют набор массы тела, даже если человек не меняет своих пищевых привычек.

© Чемпионат.com

По словам эксперта, в первую очередь к ожирению приводят эндокринные нарушения. Среди них — гипотиреоз, при котором замедление функции щитовидной железы снижает основной обмен веществ. Человек начинает мёрзнуть, быстрее устаёт, отекает и набирает вес на привычном рационе. Также опасны синдром Иценко–Кушинга и хронический избыток кортизола, формирующие характерное перераспределение жира в области лица, шеи и туловища, а также инсулинорезистентность, предшествующая диабету второго типа. При этом состоянии инсулин «загоняет» глюкозу в жировые клетки, усиливая аппетит и тягу к углеводам. У женщин к постепенному набору веса приводит и поликистоз яичников.

Вторая категория — пациенты с заболеваниями центральной нервной системы. При поражении гипоталамуса и гипофиза (опухоли, травмы, последствия операций) нарушается регуляция чувства голода и обмена веществ, что может вызвать интенсивный набор веса. К ожирению также приводят некоторые психические расстройства: депрессия, тревожные и биполярные расстройства, при которых человек начинает «заедать» эмоции и снижает физическую активность.

Профессор Каневская отметила, что увеличение массы тела может носить медикаментозно индуцированный характер. Антипсихотики, некоторые антидепрессанты, противоэпилептические препараты, системные глюкокортикостероиды, а также отдельные средства для лечения диабета и гормональная терапия способны повышать аппетит, изменять углеводный обмен и провоцировать отеки.

Среди соматических заболеваний, сопровождающихся ожирением, врач выделила хроническую сердечную и почечную недостаточность (где вес растёт в том числе за счёт задержки жидкости), а также патологии суставов и позвоночника. В последнем случае боль ограничивает подвижность, снижается расход энергии, и масса тела начинает увеличиваться.

Особое внимание эксперт уделила расстройствам пищевого поведения и хроническому стрессу. Компульсивное переедание, ночные приёмы пищи и «запои» едой часто маскируются под «слабую силу воли», но требуют психотерапевтического подхода. Хронический стресс и нарушение сна повышают уровень кортизола, усиливают чувство голода и способствуют отложению жира в области живота.

Светлана Каневская перечислила два ключевых признака, позволяющих заподозрить медицинскую причину ожирения: быстрый набор веса (несколько килограммов за месяцы) при привычном питании без резкого снижения активности, а также появление сопутствующих симптомов — слабости, сонливости, отёков, одышки, изменений менструального цикла, перепадов настроения, жажды и частого мочеиспускания.