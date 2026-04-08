Медики спасли мужчину, определив ритм сердца по телефону

Врачи Мильковского района Камчатки провели уникальную операцию по реанимированию мужчины, у которого остановилось сердце. Врачи буквально выслушали ритм сердца по телефону, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

На станцию скорой помощи позвонил 68-летний мужчина с жалобами на слабость, дикий сердечный ритм и "страх смерти". Прибывший менее чем за 10 минут фельдшер обнаружил пациента на полу уже без сознания.

Проведенное ЭКГ показало критическую патологию - желудочковую тахикардию с частотой 235 ударов в минуту. Подобное состояние фактически является остановкой эффективного кровообращения и предшествует окончательной остановке сердца.

Врач-терапевт Анна Яковлева, которая находилась на дежурстве в стационаре Мильковской районной больницы, получила данные от фельдшера. Ситуация, которая с каждой минутой становилась критической, требовала электроимпульсной терапии (разряда дефибриллятора). Однако в подобном случае ее важно сделать в строго определенную фазу сердечного цикла, чтобы не остановить сердце окончательно.

"Находясь на другом конце провода, врач, ориентируясь на данные монитора и описание ритма, буквально "высчитывала" и отбивала ритм для фельдшера, чтобы тот нанес синхронизированный разряд в нужную секунду. После разряда в 200 Дж сердце пациента, замиравшее в хаотичном беге, "перезагрузилось", - рассказала начальник медицинской части медучреждения Ольга Солодухина.

Мужчина пришел в сознание прямо на полу своего дома. В стабильном состоянии его доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.