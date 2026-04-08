Названы виды рака, которые начнут лечить новой вакциной по ОМС

Правительство РФ включило в программу госгарантий на 2026–2028 годы лечение онкобольных с помощью отечественных вакцин и CAR-T-клеточной терапии. Теперь пациенты с рядом злокачественных опухолей смогут получить эти инновационные методы бесплатно по полису ОМС.

Кабинет министров утвердил расширение перечня высокотехнологичной помощи, которая оказывается за счет обязательного медицинского страхования. В документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, речь идет о трех направлениях.

Первое — персонализированные мРНК-вакцины, которые создаются под молекулярный профиль опухоли конкретного пациента. Второе — пептидная вакцина «Онкопепт» против метастатического рака толстой кишки. Третье — метод CAR-T, при котором собственные иммунные клетки больного перепрограммируются в лаборатории для атаки злокачественных образований, сообщает 360.ru.

Какие диагнозы попадают под новые правила? Согласно постановлению, мРНК-вакцины предназначены для резектабельных форм рака на ранних стадиях — с первой по третью. CAR-T-терапия по ОМС показана пациентам с острым лимфобластным лейкозом, хроническим лимфолейкозом, а также некоторыми видами неходжкинских лимфом.

Врач-онколог Евгений Черемушкин в комментарии для СМИ уточнил, что в будущем этот список будет расширен. По его словам, следом могут добавить меланому, рак поджелудочной железы и почки — те виды, которые плохо поддаются стандартному лечению, но способны ответить на иммунотерапию.

Сам курс лечения, пояснил эксперт, займет примерно три-шесть месяцев и потребует от восьми до десяти введений препарата с определенными интервалами. Однако оценивать эффективность придется дольше — минимум год, поскольку опухоль не исчезает мгновенно. Черемушкин также обратил внимание на экономическую сторону вопроса: зарубежные аналоги стоят огромных денег, поэтому включение именно российской разработки в программу ОМС — критически важный шаг.

У нашей страны есть технологическое преимущество: производственные мощности, созданные во время пандемии коронавируса, позволяют быстро наладить выпуск вакцин, поскольку технологическая платформа для инфекционных и онкологических препаратов во многом схожа. Специалисты и оборудование уже готовы, осталось только запустить процесс в полную силу.

