Эксперт объяснил, кто может получить бесплатные лекарства в России

Бесплатное лекарственное обеспечение в РФ связано с наличием заболеваний из специальных перечней, в частности это касается редких и социально значимых болезней. Об этом рассказала ТАСС эксперт, медицинский юрист Президентской академии Мария Посадкова.

«Право на бесплатное лекарственное обеспечение в первую очередь связано с наличием заболевания из специальных перечней. К ним относятся, в частности, высокозатратные нозологии, редкие (орфанные) заболевания, а также социально значимые болезни. Законодательство предусматривает обеспечение такими препаратами пациентов с рядом тяжелых диагнозов, включая, например, гемофилию, муковисцидоз, рассеянный склероз, диабет, гепатит В и С, злокачественные новообразования, психические расстройства и расстройства поведения», — уточнила она.

Эксперт пояснила, что бесплатные лекарства также положены льготным категориям граждан. Так, они положены инвалидам, ветеранам боевых действий и другим группам, входящим в эту категорию. Лекарственное обеспечение в этих случаях входит в набор социальных услуг и предоставляется в рамках стандартов медицинской помощи. Для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями действует фонд "Круг добра", который финансирует лечение по отдельным лекарственным препаратам до 19 лет.

Кроме того, по постановлению правительства бесплатные препараты могут получать пациенты с рядом хронических заболеваний при амбулаторном лечении. Например, при туберкулезе или вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ) лекарства должны быть предоставлены в полном объеме по медицинским показаниям.