Как экономия на ЖНВЛП бьет по карману и здоровью россиян

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о снижении цен на семь препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП). На первый взгляд, новость выглядит как безусловная победа государства в борьбе за доступность медицины. Однако реальная картина на фармацевтическом рынке России гораздо сложнее и противоречивее.

Вслед за решением ФАС о снижении предельных отпускных цен производителей нередко следует исчезновение подешевевших препаратов из аптек. Механизм прост: когда государство фиксирует низкую цену, производство лекарства становится нерентабельным для фармкомпаний, и они сокращают или вовсе прекращают его выпуск, переключаясь на более маржинальные позиции.

Таким образом, снижение цен на лекарства может парадоксальным образом не улучшать, а ухудшать их доступность. В погоне за формальными показателями доступности регулятор рискует спровоцировать искусственный дефицит, когда препарат числится в перечне, но купить его в аптеке невозможно.

Проблемы с обеспечением лекарствами в стране нарастают. По данным Росздравнадзора, за девять месяцев 2025 года количество обращений граждан по вопросам лекарственного обеспечения выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Более половины жалоб (63,4%) связаны с отсутствием препаратов в аптеках. В регионах, например в Свердловской области, фиксируется дефицит жизненно важных лекарств, особенно тех, что производились ушедшими из России западными компаниями.

Запасов большинства жизненно важных препаратов в России хватит примерно на полгода, признал замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на заседании в Совете Федерации. Абстрактные цифры статистики в очередной раз расходятся с реальным положением дел в аптеках и больницах, где пациенты продолжают сталкиваться с трудностями в получении необходимой терапии.

