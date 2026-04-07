Доктора спасли двухлетнюю девочку, которая разбила голову

Врачи трех свердловских клиник объединили усилия, чтобы спасти жизнь двухлетней девочке, которая разбила голову в подъезде дома в Березовском.

Малышка случайно упала в просвет между перилами и сильно ударилась о ступени этажом ниже - все случилось буквально за мгновение, когда отец выпустил ее руку.

"В результате удара животом и затылком о твердую поверхность ребенок получил смертельно опасные травмы", - сказали в минздраве области.

В состоянии комы девочку доставили в городскую больницу. Сразу же туда выдвинулась бригада Центра медицины катастроф.

"Под контролем показателей гемодинамики маленькую пациентку эвакуировали в ДГКБ №9 Екатеринбурга, где провели полный комплекс исследований, включая КТ. Обследование показало тяжелую черепно-мозговую травму и закрытую травму грудной клетки с повреждением легкого и печени", - сообщили в пресс-службе министерства.

Две с половиной недели врачи боролись за жизнь малышки, ее дважды прооперировали (установили датчик внутричерепного давления и плевральный дренаж). И смогли в результате спасти.

"Для восстановления когнитивных и двигательных навыков врачи приступили к первому этапу реабилитации в условиях отделения реанимации, а затем - в специализированном отделении. Для малышки проводили занятия с логопедом, инструктором-ЛФК и психологами", - рассказал лечащий ее врач, травматолог-ортопед ДГКБ №9 Вячеслав Цыганенко.

Еще две недели девочку лечили в отделении травматологии и ортопедии, после чего направили в многопрофильный клинический медцентр, чтобы минимизировать последствия травм, полученных при падении.