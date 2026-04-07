Россияне скупают наборы для самолечения зубов из-за цен на стоматологию

Россияне скупают наборы для самолечения зубов на фоне роста цен на стоматологию
В России на фоне резкого роста цен на стоматологические услуги продажи товаров для самостоятельного лечения зубов, которые можно встретить на маркетплейсах, в первом квартале 2026 года увеличились на 63% по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компании First Data.
За три месяца граждане совершили более 150 тысяч таких покупок, общая сумма превысила 39 млн рублей. Лидируют продажи временных пломб — на них пришлось 58% всех заказов при средней цене пломбы 189 рублей. На втором месте - накладные виниры (28% покупок, средняя цена — 325 рублей). Средняя стоимость товара для «стоматологической самопомощи» составила 262 рубля.
Основные покупатели - женщины, а наиболее активная возрастная группа — от 35 до 45 лет. Среди городов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск.
Кариес невозможно вылечить в домашних условиях, можно лишь запечатать себе в зубе бактерии и остатки пищи, что приведет более серьезному воспалению вплоть до кисты. Об этом в беседе с НСН рассказал почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.