В РФ расширили список медицинских изделий для обязательной маркировки

Правительство России расширило перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе «Честный знак». Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года и затронут широкий спектр продукции – от одноразовых шприцов и масок до сложного диагностического оборудования.

В соответствии с подписанным постановлением, которое есть в распоряжении ТАСС, с 1 сентября 2026 года средства идентификации должны будут наноситься на упаковку шприцов, медицинских салфеток, пробирок, защитных масок, аппаратов для обеззараживания воздуха (включая бактерицидные), ортопедической обуви, коронарных стентов, слуховых аппаратов, компьютерных томографов, медицинских перчаток, аппаратов искусственной вентиляции лёгких и инкубаторов для новорождённых.

В правительстве отметили, что соответствующее решение было принято с учётом обращений от предприятий-производителей и импортёров медицинской продукции. Как пояснили в кабмине, в настоящее время компаниям приходится организовывать параллельные процессы работы с маркированной и немаркированной продукцией, что создаёт дополнительные сложности.