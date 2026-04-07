Онколог сообщил о статистике выживаемости пациентов с раком в России

Онколог Каприн: Выживаемость пациентов с раком в России увеличилась на 60%
В России около 54% новых случаев онкологических заболеваний приходится на женщин. По данным Минздрава, гендерное соотношение пациентов за десять лет практически не изменилось, при этом основной пик заболеваемости приходится на старший возраст.
Главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн сообщил об увеличении выживаемости пациентов с первой и второй стадией рака на 60%.
Это привело к росту категории пациентов с пятилетней выживаемостью. При этом врач подчеркнул, что за пациентами с онкологией в анамнезе необходимо продолжать пристально следить. Это приводит к увеличению нагрузки на больницы.Однако модернизация, проводимая страной в онкологической сфере, помогает врачам-онкологам справляться с возрастающей нагрузкой и обеспечивать более комфортные условия для пациентов.
Что касается структуры онкозаболеваемости по полу, она остается стабильной.
По его данным, около 54% всех впервые выявленных случаев рака регистрируются у женщин, 46% — у мужчин. За последнее десятилетие это соотношение почти не меняется, отметил он в разговоре с РИА Новости.
Каприн отметил, что основной пик первичного выявления онкологических заболеваний приходится на старшие возрастные группы. Средний возраст пациента с впервые диагностированным раком в России составляет 65 лет.
Также врач перечислил ключевые меры профилактики рака.