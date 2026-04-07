Онколог сообщил о статистике выживаемости пациентов с раком в России

В России около 54% новых случаев онкологических заболеваний приходится на женщин. По данным Минздрава, гендерное соотношение пациентов за десять лет практически не изменилось, при этом основной пик заболеваемости приходится на старший возраст.

© runews24.ru

Главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн сообщил об увеличении выживаемости пациентов с первой и второй стадией рака на 60%.

Это привело к росту категории пациентов с пятилетней выживаемостью. При этом врач подчеркнул, что за пациентами с онкологией в анамнезе необходимо продолжать пристально следить. Это приводит к увеличению нагрузки на больницы.Однако модернизация, проводимая страной в онкологической сфере, помогает врачам-онкологам справляться с возрастающей нагрузкой и обеспечивать более комфортные условия для пациентов.

Что касается структуры онкозаболеваемости по полу, она остается стабильной.

По его данным, около 54% всех впервые выявленных случаев рака регистрируются у женщин, 46% — у мужчин. За последнее десятилетие это соотношение почти не меняется, отметил он в разговоре с РИА Новости.

Каприн отметил, что основной пик первичного выявления онкологических заболеваний приходится на старшие возрастные группы. Средний возраст пациента с впервые диагностированным раком в России составляет 65 лет.

Также врач перечислил ключевые меры профилактики рака.