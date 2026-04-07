Девушка стала инвалидом из-за болезни, принятой за депрессию

Британка Люси осталась инвалидом после принятой за депрессию болезни и оказалась объектом фетиша. Ее историю опубликовало издание Metro.

Девушка была студенткой-криминологом, когда в 2021 году у нее начались сильные мигрени, к которым вскоре прибавились галлюцинации. После госпитализации Люси, инициированной родителями, врачи настояли на том, что ее симптомы были вызваны депрессией и психическим расстройством. Пока британка находилась в больнице, ей назначили электросудорожную терапию, вызвавшую приступ, из-за которого она упала с кровати на трубу радиатора и повредила седалищный нерв. В результате ее левую ногу парализовало ниже колена.

Когда Люси выписали из больницы, у нее нашли аутоиммунный энцефалит — острое и смертельно опасное воспаление головного мозга, которое может привести к необратимым повреждениям. После постановки диагноза ей назначили лечение, но теперь она старается справиться с последствиями неправильного лечения и учится ходить с ортопедической опорой на ноге.

При этом одним из побочных эффектов стало то, что девушка оказалась объектом фетиша. Она выкладывает в социальных сетях модные образы и откровенные фотосессии с тростью, в ответ на что мужчины засыпают ее грубыми сообщениями, в которых фетишизируют ее инвалидность.

