Почему важно развивать медицину долголетия в России

Развитие медицины долголетия в России влияет не только на продолжительность жизни граждан, но и на активность и укрепление когнитивных функций в пожилом возрасте. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Факторы риска, которые формируются в процессе жизни человека, могут быть нивелированы. И ведь вопрос не только в самой продолжительности жизни, а продолжительности здоровой жизни, чтобы человек сохранял активность и возможность самостоятельно себя обслуживать", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, почему важно развивать медицину долголетия в РФ.

Мурашко уточнил, что вопросы долголетия затрагивают в том числе состояние когнитивной функции человека, которое является главным фактором общения и взаимодействия с социумом.

"Это не только медицинская программа, все это относится к формированию принципов [здорового долголетия] в обществе. Поэтому в этом году запланировано проведение региональных и федеральных форумов по данному направлению", - заключил министр.

Ранее Минздрав России добавил в программу государственных гарантий на 2026 год должность врача по медицине здорового долголетия.