Стало известно, доверяют ли россияне телемедицине

Треть опрошенных жителей России не доверяют медицинским онлайн-консультациям - телемедицине, сказано в исследовании Центра цифровой экспертизы Роскачества (текст имеется в распоряжении ТАСС).

"Главная причина отказа от онлайн-консультаций - убеждение, что поставить точный диагноз и назначить лечение дистанционно невозможно. Так считают 76,4% респондентов, которые не пользуются телемедициной. Почти половина (48,4%) предпочитает личное посещение врача, 46,6% уверены, что без личного визита консультация не будет эффективной. Треть опрошенных (32,7%) просто не доверяют телемедицине, 28,9% не видят в ней необходимости, а 20,7% не готовы платить за онлайн-консультации", - говорится в тексте.

По данным опроса, с понятием "телемедицина" знакомы 92,1% россиян: 54,8% слышали о ней, но не уверены, что полностью понимают суть, а 37,3% хорошо знают, что это такое. При этом реально пользовались услугами телемедицины 23,6% опрошенных - из них 18,3% обращались один или несколько раз и 5,3% делали это неоднократно. Еще 50% респондентов хотели бы попробовать, но пока не решаются.

Среди тех, кто уже пользовался телемедициной, большинство (55,4%) оценили качество услуг как "приемлемое", 27,5% остались полностью довольны. Недовольных не оказалось вовсе. Чаще всего онлайн-консультации востребованы, когда нет возможности посетить врача лично (64,3%). Также россияне обращаются к телемедицине при легких недомоганиях (41,6%), для консультаций по хроническим заболеваниям (31,8%), по вопросам здоровья ребенка (25,2%) и для психологической помощи (20,7%).

Главным условием для доверия к телемедицине респонденты назвали уверенность в квалификации врачей (59,5%). На втором месте - возможность при необходимости записаться на очный прием (42%). Также важны доступная стоимость консультаций (34,4%), гарантия защиты персональных данных (31,5%) и государственное регулирование сферы (30,9%).

Отвечая на вопрос о том, что могло бы повысить их доверие, 39,3% респондентов указали на возможность проведения диагностики на дому с использованием медицинских устройств и гаджетов. Квалификация врачей важна для 23,3%, качество связи и техподдержки - для 12,8%, отзывы других пациентов - для 12,5%, гарантия конфиденциальности - для 10,2%.

Об исследовании

Центр цифровой экспертизы Роскачества провел исследование восьми популярных сервисов телемедицины для мобильных устройств. Эксперты оценили приложения по 105 критериям, включая функциональность, удобство использования, производительность, безопасность и правовую составляющую. Эксперты изучили следующие приложения на платформах Android и iOS: "Сберздоровье", "Медточка", "Напоправку", "Доктис", "Лучи здоровье", StoreMed, "Семейный доктор" и "Яндекс здоровье". В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов из разных регионов РФ.