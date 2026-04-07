Врач предупредил о риске заражения паразитарным заболеванием от комаров

Комары могут заразить человека дирофиляриозом — паразитарным заболеванием, которое вызывают круглые черви, заявил инфекционист Андрей Матюхин. Об этом риске он предупредил в беседе с изданием РИАМО.

По словам Матюхина, дирофиляриоз — это заболевание, которому в большей степени подвержены собаки и кошки. В организме человека круглые черви не могут размножаться и погибают, однако заражение все равно может приводить к неприятным последствиям.

«Это может проявляться чаще всего в кожной форме, в виде плотного подвижного образования под кожей — узелка или шишки. Часто это можно заметить на голове, шее, груди, руках или ногах», — объяснил врач.

Он добавил, что это этот узелок может исчезать и появляться в новых местах. При этом заражение может сопровождаться зудом, жжением и покраснением.

Матюхин также отметил, что часто у людей возникает глазная форма дирофиляриоза: на нее приходится до 30 процентов случаев заражений. При этой форме наблюдаются чувство инородного тела в глазу, отек века, боль, светобоязнь и слезотечение. А иногда червя можно увидеть в глазу, подчеркнул доктор.

Ранее терапевт Шота Каландия назвал порядок действий при укусе клеща. По словам врача, в первую очередь необходимо аккуратно удалить клеща.