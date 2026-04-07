Кардиологи спасли пациентку с крупной аневризмой

Кузбасские кардиологи вернули к жизни пациентку, у которой диагностировали крупную аневризму с высоким риском геморрагического инсульта.

48-летняя жительница Тяжинского округа после перенесенной респираторной вирусной инфекции почувствовала сильную головную боль в области лобной пазухи. Затем у нее опустилось верхнее веко и закрылся левый глаз. В поликлинике заподозрили инсульт.

Пациентку экстренно направили в первичное сосудистое отделение на базе Мариинской городской больницы. Там во время обследований у нее обнаружили крупную мешотчатую артериальную аневризму.

"После консультации нейрохирурга пациентку планово госпитализировали в Кузбасский кардиодиспансер, где врачи выполнили эндоваскулярную эмболизацию, - рассказали в минздраве Кузбасса. - Это малоинвазивное вмешательство, которое заключается в выключении аномального сосудистого образования из кровотока с использованием специального материала, в данном случае - специальных микроспиралей".

Неврологического дефицита удалось избежать благодаря своевременному лечению.

"Слаженное взаимодействие всех служб - это результат системной работы по развитию сердечно-сосудистой помощи в Кузбассе, - отметил глава региона Илья Середюк. - Первичные отделения и крупные сосудистые центры, телемедицина и санавиация - все работает как единый механизм. Главная цель которого - спасти жизнь пациента".

Прооперированную пациентку уже выписали домой в удовлетворительном состоянии.