Какие болезни лечит проктолог и как подготовиться к приему

Перед посещением проктолога важно знать, как подготовиться, чтобы избежать ошибок и неприятных ощущений во время процедуры. Как подготовиться к приему проктолога и какие болезни он лечит, «Вечерней Москве» рассказал врач-колопроктолог и хирург высшей категории Владимир Толстых.

© Вечерняя Москва

Как подготовиться к приему проктолога

Если вы чувствуете в аноректальной области сильные болезненные ощущения, то подготовку можно не проводить, отметил доктор. Если вы понимаете, что недомогания носят периодический характер, то врач порекомендовал готовиться следующим образом.

Гигиена

Утром перед приемом необходимо принять душ, уделяя особое внимание области ануса.

Если нарушен режим дефекации и присутствуют, например, запоры или несколько дней не было акта дефекации, то накануне либо в день визита можно сделать аптечную быстродействующую микроклизму, которая действует как слабительное средство.

Но если возможности поставить клизму нет, то можно прийти на прием и в случае необходимости поставить клизму в клинике.

Не наносите на кожу анальной области кремы или мази без рекомендации врача, чтобы не повлиять на диагностические процедуры.

Диета

За 1–2 дня до визита желательно исключить из рациона продукты, вызывающие газообразование и запоры, например, бобовые, капусту, газированные напитки.

Лучше всего употреблять нежирную пищу, богатую клетчаткой. Но если прием экстренный, не важно, какую пищу вы ели.

В день приема есть можно.

Подготовьте историю симптомов

Если есть возможность, запишите для себя в заметках телефона все симптомы, включая время их появления, характер боли, наличие кровотечений, изменения стула, ощущение тяжести или зуд. Это поможет врачу быстрее понять клиническую картину и выбрать нужные исследования.

Сообщите врачу о приеме медикаментов

Если вы принимаете какие-то постоянные медикаменты, обязательно сообщите об этом своему врачу. Не отменяйте лекарства без консультации специалиста.

Какие заболевания лечит проктолог

Как рассказал специалист, проктолог занимается диагностикой и лечением широкого спектра заболеваний в области ануса и прямой кишки. Вот основные из них.

Геморрой, или геморроидальная болезнь

Это одна из самых распространенных болезней. Она характеризуется воспалением и расширением геморроидальных вен, вызывающих зуд, боль и кровотечение. Бывает нескольких стадий. Раньше лечили медикаментозно либо хирургическим методом: операция геморроя методом Лонго, лигирование латексными кольцами, геморроидэктомия, удаление геморроидального узла Сургитроном и другие методы. Сейчас появились малоинвазивные методы лечения, после которых пациент через несколько часов оказывается дома. Например, лазерная вапоризация/деструкция геморроидальных узлов (LHP). Или дезартеризация внутренних геморроидальных узлов под допплер-контролем (HAL). Также очень хорошо зарекомендовал себя лазер СО2.

Проктит или парапроктит

Воспаление слизистой прямой кишки, сопровождающееся болью, выделениями и нарушением стула. Методы лечения зависят от степени остроты заболевания: бывает острый гнойный парапроктит, ишиоректальный или острый подкожно-слизистый. В любом случае данное заболевание почти всегда необходимо вскрыть и дренировать. Пациенту после этого важно соблюдать рекомендации и назначения врача. Иначе заболевание может видоизмениться.

Анальные свищи

Это патологические каналы, которые соединяют просвет прямой кишки с кожей. Внутреннее отверстие свища можно обнаружить на слизистой оболочке прямой кишки, а наружное — на коже промежности, рядом с анусом, на ягодицах. К сожалению, данный вид проктологических заболеваний можно вылечить только оперативным путем, таким как зондирование лигатурного свища, иссечение свища лазером, в том числе аргоновым лазером.

Анальные трещины

Простыми словами, это маленькие разрывы слизистой в области анального канала, вызывающие сильную боль и кровотечение, чаще всего при дефекации. Метод лечения зависит от степени заболевания. Кому-то достаточно медикаментозной терапии в сочетании с PRP-терапией (терапия плазмой непосредственно взятой у пациента, богатой тромбоцитами) — она стимулирует регенерацию тканей, или введение ботулотоксина. А для кого-то необходимо провести малоинвазивную операцию. Кстати, также эффективно показал себя в лечении анальных трещин лазер СО2.

Эпителиальный копчиковый ход

Это образования, создающие препятствия для нормальной функции. Здесь наиболее часто используемым методом является лазерная вапоризация эпителиального копчикового хода/кисты (SILaC).

«В случае появления проблем с областью ануса и прямой кишки — не стесняйтесь обращаться к специалисту. Современная медицина готова помочь вам быстро и безболезненно вернуться к активной жизни. Не откладывайте визит к проктологу. Если у вас появились кровотечения, боли или изменения стула — не игнорируйте признаки заболевания. Обратитесь за помощью при первых симптомах. Чем раньше диагностировано заболевание — тем проще его лечить», — заключил доктор.

