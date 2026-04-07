Какие болезни лечит проктолог и как подготовиться к приему: объясняет врач
Перед посещением проктолога важно знать, как подготовиться, чтобы избежать ошибок и неприятных ощущений во время процедуры. Как подготовиться к приему проктолога и какие болезни он лечит, «Вечерней Москве» рассказал врач-колопроктолог и хирург высшей категории Владимир Толстых.
Как подготовиться к приему проктолога
Если вы чувствуете в аноректальной области сильные болезненные ощущения, то подготовку можно не проводить, отметил доктор. Если вы понимаете, что недомогания носят периодический характер, то врач порекомендовал готовиться следующим образом.
Гигиена
- Утром перед приемом необходимо принять душ, уделяя особое внимание области ануса.
- Если нарушен режим дефекации и присутствуют, например, запоры или несколько дней не было акта дефекации, то накануне либо в день визита можно сделать аптечную быстродействующую микроклизму, которая действует как слабительное средство.
- Но если возможности поставить клизму нет, то можно прийти на прием и в случае необходимости поставить клизму в клинике.
- Не наносите на кожу анальной области кремы или мази без рекомендации врача, чтобы не повлиять на диагностические процедуры.
Диета
- За 1–2 дня до визита желательно исключить из рациона продукты, вызывающие газообразование и запоры, например, бобовые, капусту, газированные напитки.
- Лучше всего употреблять нежирную пищу, богатую клетчаткой. Но если прием экстренный, не важно, какую пищу вы ели.
- В день приема есть можно.
Подготовьте историю симптомов
Если есть возможность, запишите для себя в заметках телефона все симптомы, включая время их появления, характер боли, наличие кровотечений, изменения стула, ощущение тяжести или зуд. Это поможет врачу быстрее понять клиническую картину и выбрать нужные исследования.
Сообщите врачу о приеме медикаментов
Если вы принимаете какие-то постоянные медикаменты, обязательно сообщите об этом своему врачу. Не отменяйте лекарства без консультации специалиста.
Какие заболевания лечит проктолог
Как рассказал специалист, проктолог занимается диагностикой и лечением широкого спектра заболеваний в области ануса и прямой кишки. Вот основные из них.
Геморрой, или геморроидальная болезнь
Это одна из самых распространенных болезней. Она характеризуется воспалением и расширением геморроидальных вен, вызывающих зуд, боль и кровотечение. Бывает нескольких стадий. Раньше лечили медикаментозно либо хирургическим методом: операция геморроя методом Лонго, лигирование латексными кольцами, геморроидэктомия, удаление геморроидального узла Сургитроном и другие методы. Сейчас появились малоинвазивные методы лечения, после которых пациент через несколько часов оказывается дома. Например, лазерная вапоризация/деструкция геморроидальных узлов (LHP). Или дезартеризация внутренних геморроидальных узлов под допплер-контролем (HAL). Также очень хорошо зарекомендовал себя лазер СО2.
Проктит или парапроктит
Воспаление слизистой прямой кишки, сопровождающееся болью, выделениями и нарушением стула. Методы лечения зависят от степени остроты заболевания: бывает острый гнойный парапроктит, ишиоректальный или острый подкожно-слизистый. В любом случае данное заболевание почти всегда необходимо вскрыть и дренировать. Пациенту после этого важно соблюдать рекомендации и назначения врача. Иначе заболевание может видоизмениться.
Анальные свищи
Это патологические каналы, которые соединяют просвет прямой кишки с кожей. Внутреннее отверстие свища можно обнаружить на слизистой оболочке прямой кишки, а наружное — на коже промежности, рядом с анусом, на ягодицах. К сожалению, данный вид проктологических заболеваний можно вылечить только оперативным путем, таким как зондирование лигатурного свища, иссечение свища лазером, в том числе аргоновым лазером.
Анальные трещины
Простыми словами, это маленькие разрывы слизистой в области анального канала, вызывающие сильную боль и кровотечение, чаще всего при дефекации. Метод лечения зависит от степени заболевания. Кому-то достаточно медикаментозной терапии в сочетании с PRP-терапией (терапия плазмой непосредственно взятой у пациента, богатой тромбоцитами) — она стимулирует регенерацию тканей, или введение ботулотоксина. А для кого-то необходимо провести малоинвазивную операцию. Кстати, также эффективно показал себя в лечении анальных трещин лазер СО2.
Эпителиальный копчиковый ход
Это образования, создающие препятствия для нормальной функции. Здесь наиболее часто используемым методом является лазерная вапоризация эпителиального копчикового хода/кисты (SILaC).
«В случае появления проблем с областью ануса и прямой кишки — не стесняйтесь обращаться к специалисту. Современная медицина готова помочь вам быстро и безболезненно вернуться к активной жизни. Не откладывайте визит к проктологу. Если у вас появились кровотечения, боли или изменения стула — не игнорируйте признаки заболевания. Обратитесь за помощью при первых симптомах. Чем раньше диагностировано заболевание — тем проще его лечить», — заключил доктор.
