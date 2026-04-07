Хирурги удалили редкую опухоль весом почти 1,5 кг

Медики Приморского краевого онкологического диспансера провели сложнейшую операцию, которая спасла 25-летнюю пациентку от опасной для жизни редкой опухоли. Об этом сообщила пресс-служба минздрава региона.

В краевой онкодиспансер обратилась молодая пациентка с крупным образованием в молочной железе. Опухоль быстро увеличивалась в размерах и уже была заметна внешне. У пациентки новообразование вызывало серьезный дискомфорт.

Исследование ткани, проведенное ранее, не дало однозначного ответа о природе опухоли, поэтому пациентку направили на углубленное обследование в онкодиспансер. Выяснилось, что опухоль уже проросла в грудную мышцу и была насыщена кровеносными сосудами.

В специализированном учреждении консилиум медиков единогласно принял решение о необходимости срочной операции. Любое промедление могло только усугубить ситуацию.

В итоге в результате хирургической операции у девушки была полностью удалена опухоль массой почти 1,5 килограмма. Также пришлось вырезать небольшой участок пораженной мышечной ткани.

Изучив новообразование, врачи пришли к выводу, что это редкая десмоидная фиброма. Опухоль встречается крайне редко и занимает промежуточное положение между доброкачественными и злокачественными образованиями.

Сейчас молодая пациентка быстро идет на поправку, рана зажила без осложнений. Она пока остается под наблюдением онкологов.