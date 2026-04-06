В России запустят акцию «Донорский рекорд России»

В России 20 апреля, в Национальный день донора, стартует масштабная акция "Донорский рекорд России". Она пройдет в рамках спецпроекта "Донорство объединяет" Всероссийской акции "Код донора. Единство народов России", говорится на сайте Национального фонда развития здравоохранения, являющегося организатором акции.

«Главная цель — пополнить запасы донорской крови и показать, что донорство становится общим языком, который понимают все. Основная идея - провести самую продолжительную донорскую акцию в один календарный день», — отмечается в публикации.

Все российские регионы - от Камчатки до Калининграда - будут последовательно участвовать. В результате в течение всего одного календарного дня по всей стране развернется "единая цепочка донорского участия".

«Главное — не рекорд, а ощущение, что ты не один. В этот день по всей стране тысячи людей делают одно дело: помогают тем, кто нуждается в помощи», — подчеркнула инициатор акции, директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк.

Стать частью акции могут не только учреждения службы крови, но и НКО, организации, развивающие корпоративное донорство, инициативные группы, студенческие объединения, образовательные и волонтерские организации, диаспоры и землячества, национально-культурные автономии и даже физические лица.

Будущие участники должны зарегистрироваться на сайте "Код донора. Единство народов России", указав предполагаемое число участников, и провести акцию в выбранное время 20 апреля.