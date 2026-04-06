Доктор рассказал, что поможет справиться с ПТСР

Что представляет собой посттравматический синдром (ПТСР) и в какой помощи нуждается пациент с таким диагнозом? Об этом "Российской газете" рассказал врач-психиатр, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Андрей Шмилович.

© РИА Новости

«ПТСР, если это строго выставленный по критериям диагноз, а не вольное его прочтение с широкими диагностическими рамками, — это психогенное функциональное заболевание. Поэтому биологически патогенного влияния на мозг оно не оказывает. Между тем, учитывая, что значительная часть больных имеют коморбидную патологию: постконтузионный синдром и часто наркологическую интоксикацию, со временем мы можем увидеть и явления энцефалопатии», — поясняет доктор Шмилович.

Таким больным требуется комплексный подход при оказании медицинской помощи — с пациентом работает психиатр, психотерапевт, невролог, нарколог, клинический психолог, нейропсихолог.

«При ПТСР наблюдаются изменения личности и аффективные расстройства — такие пациенты могут проявлять вспыльчивость, импульсивность, грубость, раздражительность, подозрительность, — поясняет профессор Шмилович. — Это приводит к нарушению гармоничных отношений в семье, конфликтам с детьми. Для детей это становится психотравмой и приводит к формированию множества невротических симптомов: страхи, психосоматика, нарушения сна, тревога, заикания, энурез, депрессивные и истерические реакции».

Как помочь человеку с ПТСР?

«ПТСР необходимо лечить комплексно. Психиатры назначают психотропную терапию по индивидуальным показаниям, психотерапевты используют разные методики. Неврологи работают с последствиями контузий и интоксикации. Наркологи лечат сопутствующие аддикции. Психологи адаптируют травмированную личность к новой для нее жизни. Нейропсихологи восстанавливают когнитивные функции», — поясняет доктор Шмилович.

Лечение всегда индивидуально. Существенное значение имеют направленность травмы, ее продолжительность, сочетанность и непосредственное отношение к угрозе жизни. Это влияет и на продолжительность ПТСР и на комплаенс — готовность пациента лечиться, соблюдать назначения и рекомендации врачей.

Однако не все такие пациенты понимают, что серьезно больны, и не всегда обращаются за помощью.