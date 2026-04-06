Фармацевт оценил влияние вейпа на развитие рака поджелудочной железы

Фармацевт и эксперт организации по борьбе с раком поджелудочной железы Ада Уильямс оценила влияние, которое курение обычных и электронных сигарет, а также жевательный табак оказывают на развития этого онкологического заболевания. Ее слова приводит издание Daily Mail.

«Мы знаем, что курение является фактором риска для многих видов рака, но в случае с поджелудочной железой вероятность повышается примерно в два раза», — отметила Уильямс.

Эксперт добавила, что употребление жевательного табака может оказывать на поджелудочную железу примерно такое же воздействие, как курение. По ее словам, некоторые исследования обнаружили такую связь, но это не окончательные выводы. Также еще предстоит оценить влияние электронных сигарет, но есть основания считать, что некоторые соединения в них могут быть канцерогенными, уточнила фармацевт.

