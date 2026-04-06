Беременных из сельской местности будут бесплатно возить к врачам

Региональные власти будут организовывать бесплатные поездки к врачам и обратно для беременных, живущих в отдаленных населенных пунктах. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями.

© ТАСС

«Еще одно изменение [в программе ОМС] направлено на поддержку беременных женщин, которые живут в сельской местности или в отдаленных населенных пунктах, там, где нет регулярных маршрутов общественного транспорта до женских консультаций и других профильных учреждений, — сообщил премьер в ходе совещания. — В таком случае региональные власти должны будут организовать поездки будущих мам на осмотр к врачам и обратно бесплатно для пациенток, чтобы им было проще своевременно посещать специалистов».

Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит совершенствовать порядок предоставления медобслуживания граждан по всей стране и делать все необходимое для реализации национальной цели по укреплению здоровья людей, которая была утверждена главой государства.