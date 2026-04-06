Российские онковакцины включили в программу ОМС

Правительство расширило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителям.

По полису ОМС стало доступно лечение от онкологических заболеваний с помощью персонифицированных методов — препаратами, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и учат его иммунитет бороться с опухолью.

По госгарантиям можно будет пройти лекарственную противоопухолевую терапию с применением персонализированных мРНК-вакцин, разработанных на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли пациента; противоопухолевую лекарственную терапию метастатического колоректального рака персонализированной пептидной вакциной "Онкопепт"; Т-клеточную иммунотерапию с использованием генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.

Еще одно изменение в госпрограмму сделано в поддержку беременных женщин, проживающих в сельской местности и отдаленных населенных пунктах. Там, где нет регулярных маршрутов общественного транспорта до женских консультаций и других профильных учреждений, региональные власти должны будут организовать поездки будущих мам на осмотр к врачам и обратно, рассказал Михаил Мишустин. Это будет бесплатно для пациенток.