Нефролог назвал почки «конечной точкой» при диагностике заболеваний

Их состояние позволяет выявить «основной диагноз».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая нефрологическим отделением городской клинической больницы № 52, врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина.

«Иногда люди, например, о сахарном диабете узнают, когда уже вовлекаются в процесс почки. Вообще почка — это такой орган, такая точка конечная всех событий. Очень часто у пациента мы видим какое-то заболевание почек, понимаем, что оно вторично, начинаем искать и выходим на основной диагноз через почки, через исследование патологий почек мы понимаем, что привело к их поражению, к их страданию».

Ранее нефролог Владимир Виноградов предупредил о вреде чрезмерного употребления минеральной воды. Это может привести к камнеобразованию в организме.