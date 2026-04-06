Российская компания выведет на рынок КНР лекарства для онкотерапии

Российская компания "Биокад" до 2030 года реализует проект по созданию в Китае совместного предприятия для выпуска и вывода на китайский рынок лекарств для терапии онко- и тяжелых аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"В Китае "Биокад" реализует до 2030 года проект по созданию совместного предприятия для производства и вывода на рынок КНР лекарств на основе моноклональных антител и генотерапевтических препаратов разработки российской компании. Эти препараты используются в современной терапии онкологических и тяжелых аутоимунных заболеваний".

"Биокад" - биотехнологическая компания России, осуществляющая полный цикл разработки, исследований и производства препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и наследственных заболеваний.