Минздрав уже начал подготовку к новому эпидсезону по гриппу

Этот эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ не был напряженным, Минздрав уже начал готовиться к новому, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сейчас уже готовимся к новому сезону [гриппа и ОРВИ в РФ], подготавливаются вакцинные штаммы, ведется контрактация по противогриппозным вакцинам на следующий год. [В этом эпидсезоне] перебоев с препаратами какими-либо для лечения простудных заболеваний и гриппа не было. Отдельные, так сказать, логистические недочеты были в регионах, но в целом система лекарственного обеспечения работала достаточно хорошо", - сказал он.

Мурашко пояснил, что назвать этот эпидсезон напряженным - неправильно. Он был прогнозируемый, вакцины, используемые против гриппа, обеспечили защиту в период максимальной заболеваемости. Отличие состояло лишь в структуре заболеваемости: в весенние месяцы преобладали коронавирусы и метапневмовирусы, а не привычный грипп B, что сказалось на тактике ведения и определения лечения пациентов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что число заболевших гриппом в РФ по итогам 13-й недели 2026 года снизилось почти на 22%, в структуре преобладают гонконгский, свиной и грипп B, но их доля невелика.