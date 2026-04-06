Как высокотехнологичные операции помогли тысячам россиян не стать инвалидами

В Москве планомерно растет число высокотехнологичных операций на сосудах ног. За последние два года их выполняется на 35% больше. Такие вмешательства позволяют предупредить развитие тяжелых осложнений, которые могут привести к инвалидизации. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© Российская Газета

"Современная диагностика и лечение сосудистых заболеваний - важнейшая часть профилактики инвалидизации. Поражение артерий нижних конечностей может привести к осложнениям и даже вынужденной ампутации. Чтобы предотвращать развитие тяжелых патологий у москвичей, мы развиваем сеть сосудистых центров в Москве и усиливаем техническое оснащение медучреждений. Только за прошлый год в городские больницы поставили более 400 единиц медицинской техники - в том числе четыре ангиографических комплекса, позволяющих получать детальные 2D- или 3D-изображения сосудов, а также более 20 рентгенохирургических аппаратов типа "С-дуга". Благодаря этому существенно вырос объем высокотехнологичных вмешательств. Основное преимущество таких процедур - минимальная травматичность. Уже в первые часы после операций пациенты отмечают снижение болевых ощущений при ходьбе, а через несколько дней возвращаются к активному и полноценному образу жизни. Только в 2025 году наши врачи выполнили более шести тысяч таких операций на артериях ног - на 35% больше, чем в 2023-м", - рассказала Анастасия Ракова.

Причиной ухудшения кровоснабжения в ногах чаще всего становится атеросклероз - заболевание, при котором в сосудах образуются отложения, сужающие их просвет. Из-за этого ткани недополучают кислород и питательные вещества, что может привести к болям, трофическим язвам и в тяжелых случаях - к ампутации.

Операции по ангиопластике артерий ног выполняются в рентген-операционных с применением ангиографических установок. С помощью проводников врачи доставляют к месту сужения сосуда необходимые инструменты. Проходимость артерии восстанавливают с помощью баллонной ангиопластики или установки стента.

Напомним, весной 2023 года московские врачи начали применять новую методику ультразвукового исследования сосудов во время операций на коронарных сосудах сердца и сосудах нижних конечностей, а также в рамках других вмешательств. Технология позволяет получать детализированные изображения в режиме реального времени и уже доступна во всех рентген-операционных столицы. Инновационный метод дает возможность создавать высокоточные изображения сосудов во время операции. Для этого используется микрокатетер толщиной не более 2 мм, который подводится к пораженному участку с помощью специального проводника.

Прямая речь

Симон Папоян, зав. отделением сосудистой хирургии городской клинической больницы им. Иноземцева:

Мы выполняем сейчас более 500 высокотехнологичных операций на нижних конечностях, это на 20-30 процентов больше, чем делали в нашей больнице еще недавно. Выполняются такие операции без разреза, через прокол. Операция идет в течение одного-двух часов, без наркоза, под местным обезболиванием - пациент находится в сознании. И возраст для таких операций - не противопоказание. Мы делаем их у пациентов в пожилом и старческом возрасте. Буквально вчера, например, такую операцию выполнили 85-летней москвичке. Это стало возможно потому, что город оснастил нашу операционную самым современным оборудованием и инструментарием.

Даниил Сыромятников, сердечно-сосудистый хирург городской клинической больницы им. Иноземцева:

Сегодня к нам доставили пациентку в тяжелом состоянии с ишемией нижних конечностей. Ей угрожала гангрена с последующей ампутацией ног. Ситуацию осложняло то, что ранее ее уже неоднократно оперировали. Но нашей команде хирургов под силу и такие ситуации, мы работаем и в дневное, и в ночное время. Пациентку прооперировали и через два часа она смогла уже ходить. Завтра сделаем еще контрольное УЗИ и она будет выписана домой.

Татьяна Алексеевна, пациентка: