В Поморье внедрили новый метод лечения спастичности рук и ног

Новый метод лечения спастичности рук и ног при помощи инъекций ботулотоксина под контролем УЗИ внедрили в Архангельской области, сообщила ТАСС врач-невролог, специалист по ботулинотерапии Первой городской клинической больницы имени Е. Е. Волосевич Евгения Киселева.

Спастичность - это тяжелое осложнение заболеваний спинного или головного мозга. Развивается после инсультов, черепно-мозговых травм, спинальных инсультов, при ДЦП и миелопатии. В первый год после инсульта она появляется у 30-40% пациентов. Без врачебной помощи спастичность приводит к изменениям в костно-мышечно-суставной системе и тяжелой инвалидизации.

"Доктору надо определить, какая мышца превалирует в создании избыточного спастичного напряжения и расслаблять именно эту мышцу для того, чтобы улучшить функционал конечностей. Раньше подобная методика выполнялась по анатомическим ориентирам. А сейчас введение препарата делается под ультразвуковым навигационным контролем. Врач-невролог смотрит на экран аппарата, и вводит иглу для инъекции в конкретную мышцу", - рассказала Киселева.

Для каждой мышцы врач подбирает определенную дозу препарата, они могут быть достаточно большие, но безопасные для организма. После инъекции мышца начинает расслабляться, результат проявляется через несколько дней и держится 3-4 месяца, после чего процедуру можно повторять.

Метод используют на базе Архангельского городского кардиологического центра Первой городской клинической больницы, там открыт прием врача-специалиста по ботулинотерапии.

"Мышцы конечностей разные, каждая из них требует введения соответствующих доз препаратов для их расслабления. За счет этого мы улучшаем реабилитацию, функциональные навыки пациента, возможности самообслуживания или ухода родственниками", - объяснил заместитель главврача больницы Виталий Саскин.

Комплексное лечение

После ботулинотерапии необходимо разрабатывать пораженную конечность - делать упражнения ЛФК на растяжение мышц, чтобы добиться ощутимого эффекта. В программу реабилитации включают и физиотерапию, а в некоторых случаях электростимуляцию. Ботулотоксин не только уменьшает спастичность, но и снимает болевой синдром. Процедура выполняется в стационаре, пациента госпитализируют на 2-3 дня.

Как отметил Саскин, сейчас важно организовать связь между центром и поликлиниками, чтобы врачи на местах выявляли таких пациентов, направляли на прием специалиста по ботулинотерапии и лечение.