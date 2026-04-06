В Приморье медики предотвратили повторный инсульт у мужчины

Во Владивостоке 39-летний мужчина, который пришел в спортзал на тренировку, почувствовал себя плохо. Бригада скорой помощи экстренно доставила пациента в Региональный сосудистый центр, который действует при Приморской краевой клинической больнице №1, сообщает Max-канал министерства здравоохранения региона.

© Российская Газета

Обследование показало, что у мужчины врожденная аневризма - опасное вздутие сосуда, которое могло разорваться в любой момент и вызвать кровоизлияние в мозг. Счет шел буквально на минуты.

Врачи центра решили действовать быстро и максимально бережно. Через крошечный прокол в бедренной артерии прямо к сосудам мозга был проведен катетер и установлены микроспирали. Они перекрыли аневризму, исключив ее из кровотока. Вся операция заняла около часа.

В минздраве сообщили, что сейчас пациент находится в нейрохирургическом отделении, чувствует себя хорошо и врачи дают благоприятный прогноз. В ближайшее время его выпишут домой.