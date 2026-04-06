Мурашко назвал главную проблему с лекарствами от простуды в регионах

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко опроверг слухи о дефиците лекарств против гриппа и ОРВИ. По его словам, несмотря на отдельные сбои в логистике, система лекарственного обеспечения в целом справляется с сезонной нагрузкой.

С началом эпидсезона в некоторых регионах России действительно фиксировались локальные перебои с доставкой противовирусных и жаропонижающих средств. Однако, как подчеркнул глава Минздрава, эти сложности носили краткосрочный характер и не переросли в системную проблему.

Министр успокоил граждан: запасы основных препаратов для лечения простуды и гриппа сформированы в достаточном объеме, а аптечные сети оперативно пополняют ассортимент по мере необходимости, пишет РИА Новости.

Стоит напомнить, что в предыдущие годы россияне нередко сталкивались с ажиотажным спросом на отдельные лекарства — особенно в периоды резких скачков заболеваемости. Нынешний сезон, по наблюдениям медиков, проходит без таких всплесков потребительской паники.

В Минздраве связывают это с улучшением работы региональных дистрибьюторов и более точным прогнозированием потребностей аптек. Тем не менее в ведомстве признают: «узкие места» в логистике еще остаются, и их предстоит устранить до следующего осенне-зимнего периода.

Параллельно с обнадеживающими данными о лекарствах вирусологи дают позитивный прогноз по срокам эпидемии. Специалисты ожидают, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ сойдет на нет уже к апрелю. Это означает, что нагрузка на поликлиники и стационары постепенно снизится, а система здравоохранения сможет вернуться в плановый режим работы.

Врачи напоминают: при первых симптомах простуды не стоит бежать в аптеку за всеми препаратами подряд — достаточно тех, что выписал доктор, а их наличие сегодня гарантировано во всех крупных сетях.

Ранее сообщалось, что у почти 20 миллионов россиян хронически больные почки. До этого врач рассказал, как смарт-часы могут помочь выявить симптомы, предшествующие инфаркту.