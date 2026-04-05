Министр здравоохранения России ответил, куда сместился акцент в медицине

Инновационные отечественные разработки, а также различные исследования продолжат добавлять в государственные гарантии бесплатного оказания медицинской помощи гражданам России. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Практически каждый год меняются определенные разделы программы государственных гарантий, в этом году появились новые методы обследования, диагностики, это будет продолжено. И самое главное, что акцент смещается в сторону ранней диагностики и профилактики развития заболеваний", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, будут ли включать новые разработки в ОМС.

Мурашко уточнил, поскольку уже после новогодних праздников появились и были зарегистрированы технологии, которые улучшат помощь для категории онкогематологических пациентов, то было принято решение дополнительно включить эти разработки в программу государственных гарантий.