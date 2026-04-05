Женщина впервые в России родила однояйцевую четверню

В системе петербургского родовспоможения произошел уникальный случай: в родильном доме № 17 на свет появилась однояйцевая четверня девочек. Такое бывает в одном случае на 15,5 миллиона родов. Описания, что такое случалось в России, нет. Об этом сообщили на официальном ресурсе родильного дома.

Срок беременности - 32 недели. Маме сделали кесарево сечение под руководством главврача медицинского учреждения - профессора, доктора медицинских наук Антона Михайлова.

"В истории нашего родильного дома была написана удивительная и редкая глава. В медицине рождение четверни - это всегда событие экстра-класса, требующее ювелирной точности, колоссальной выдержки и слаженной работы огромной команды. И это чудо произошло! В операционной находилась целая армия спасения: бригада анестезиологов-реаниматологов, опытные операционные медицинские сестры и акушерки", - рассказали в роддоме.

Врачи оценивают состояние новорожденных как хорошее. Вес девочек-близняшек: 1 килограмм 400 граммов, 1 килограмм 570 граммов, 1 килограмм 640 граммов, 1 килограмм 360 граммов.

Столь отличный результат беременности стал возможен благодаря правильной тактике ведения мамы на дородовом отделении и высочайшему профессионализму медиков.