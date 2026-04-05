Врачи назвали ошибку, вызывающую рак поджелудочной

Зарубежные врачи перечислили ошибки, влияющие на развитие рака поджелудочной.

Последние данные показывают, что вероятность появления недуга у курильщиков примерно в два раза выше, чем у некурящих. Ситуация усугубляется еще сильнее, если человек сочетает курение с употреблением спиртного.

"Курение и употребление алкоголя часто идут рука об руку. Это вызывает воспаление поджелудочной железы", - отметили в Pancreatic Cancer Action, добавив, что спиртное может преждевременно активировать пищеварительные ферменты внутри самого органа, заставляя его переваривать собственные ткани.

"Сочетание вредных привычек приводит к хроническому панкреатиту, запускает цепную реакцию, которая увеличивает риск развития рака", - объяснил врач Невилл Менезес.

Он также уточнил, что избыточный вес и неправильное питание могут способствовать развитию рака поджелудочной железы.

Избыток висцерального жира - того, который откладывается вокруг внутренних органов, - создает особую нагрузку на поджелудочную железу. Улучшить ситуацию поможет снижение веса даже на 5-10 процентов, передает Daily Mail.

Принято считать, что одним из главных врагов поджелудочной является сахар. Последние данные указывают на то, что высокое потребление красного и переработанного мяса может увеличить риск развития рака поджелудочной железы до 40 процентов, особенно у мужчин.

Кроме того, выявлена угроза для поджелудочной железы, связанная с обезвоживанием.

"Нехватка воды в рационе влияет на выработку ферментов поджелудочной железы, замедляя пищеварение и усвоение питательных веществ. Даже если вы активны и правильно питаетесь, недостаток жидкости создает дополнительную нагрузку на организм", - отметили врачи.

Специалисты также рассказали, что рак поджелудочной все чаще обнаруживается уже на поздних стадиях, когда появляются первые "яркие" сигналы болезни. Многие пациенты говорят о боли в животе, чрезмерном утомлении, сухости кожи.