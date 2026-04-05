Молодежь в России стала чаще страдать от сердечных приступов
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о том, что молодежь страны в последние годы стала все чаще страдать от сердечных приступов.
В связи с этим в программу государственных гарантий были погружены новые обследования, чтобы была возможность вовремя заподозрить дислипидемию и своевременно начать лечение, пишет ТАСС.
«Это важно для молодых людей. Потому что мы видим, что инфаркт молодеет и его можно сегодня профилактировать», — отметил Мурашко.
Кроме того, по словам министра, изменения в программе госгарантий бесплатного оказания помощи россиянам коснулись долголетия, объемов обследования, тактики, обеспечения и консультирования пациентов.
