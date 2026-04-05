Молодежь в России стала чаще страдать от сердечных приступов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о том, что молодежь страны в последние годы стала все чаще страдать от сердечных приступов.

В связи с этим в программу государственных гарантий были погружены новые обследования, чтобы была возможность вовремя заподозрить дислипидемию и своевременно начать лечение, пишет ТАСС.

«Это важно для молодых людей. Потому что мы видим, что инфаркт молодеет и его можно сегодня профилактировать», — отметил Мурашко.

Кроме того, по словам министра, изменения в программе госгарантий бесплатного оказания помощи россиянам коснулись долголетия, объемов обследования, тактики, обеспечения и консультирования пациентов.

Ранее сообщалось, что известный российский врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о смертельной опасности употребления большого количества пива.