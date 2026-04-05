Минздрав предложил сформировать единый Федеральный регистр прививок

В России будет создан единый федеральный регистр прививок, в который войдут сведения о всех полученных вакцинациях, поствакцинальных осложнениях, медицинских противопоказаниях и официальных отказах от иммунизации. Проект такого постановления правительства подготовил Минздрав РФ, началось его общественное обсуждение. Регистр поможет медикам и руководителям здравоохранения лучше бороться с инфекционными заболеваниями и планировать ресурсы для проведения прививочных кампаний. Для пациентов же главное - информацию о своих прививках можно будет в любой момент увидеть на портале "Госуслуги" - больше не придется вспоминать, какие прививки сделаны, а какие нет. Разбираемся, зачем нужен Регистр и не возникнет ли рисков для утечки персональных данных.

Правительство России в ближайшее время может утвердить порядок ведения федерального регистра лиц, получивших профилактические прививки (именно такое официальное название закреплено в проекте документа). Система станет частью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Зачем нужен регистр

Цели создания регистра - сугубо практические. Во-первых, он позволит властям всех уровней эффективно планировать закупки вакцин и другие ресурсы для прививочных кампаний. Во-вторых, даст возможность анализировать реальную эффективность иммунизации населения и сравнивать результаты работы разных регионов. В-третьих, обеспечит бесперебойный обмен данными между медицинскими информационными системами по всей стране.

В Минздраве поясняют: "Создание регистра направлено на информационное обеспечение деятельности федеральных и региональных органов власти для планирования ресурсов при проведении кампаний по вакцинации в России, а также позволит анализировать эффективность профилактических мероприятий".

Какие данные войдут в регистр

Проект четко перечисляет, какие сведения будут собираться в регистре:

данные о всех лицах, получивших прививки по национальному календарю и по эпидемическим показаниям (с указанием даты, места вакцинации, названия препарата);

информация о поствакцинальных осложнениях (с кодами диагнозов);

сведения о медицинских противопоказаниях к прививкам - временных или бессрочных;

данные о письменных отказах от вакцинации (при отсутствии противопоказаний);

плановые сведения - какие прививки человеку предстоит сделать в ближайшее время.

Что увидят сами граждане

Ключевая новость для обычных людей: доступ к своим данным получит каждый. Информация о прививках будет отображаться в личном кабинете на портале "Госуслуги". Также ее можно будет запросить в поликлинике, где человек наблюдался. Родители смогут видеть данные о вакцинации своих детей.

В этом много плюсов: не надо хранить бумажные сертификаты, нет риска потерять записи о прививках, а потом мучительно вспоминать: "А делали ли мне прививку от кори? А когда была последняя ревакцинация?" Вся хронология будет в электронном виде, всегда под рукой.

Кому будет доступна конфиденциальная информация

Обычный вопрос, когда речь идет о концентрации личных сведений, касающихся здоровья - кому будет доступна эта информация? Не будет ли ее утечки?

Для ведомств предусмотрен разный объем сведений, поясняют авторы новации. Минздрав, Роспотребнадзор, ФОМС и региональные органы власти получат только обобщенную и обезличенную информацию - то есть статистику, без фамилий и адресов. Это нужно для понимания ситуации, планирования прививочных кампаний, принятия решений. Например, данные о том, сколько детей в области привито от полиомиелита и кори, позволят просчитать риски вспышки инфекции при появлении ее источника.

В то же время конкретные медицинские организации смогут видеть полные данные о тех пациентах, которые к ним прикреплены - это необходимо для назначения прививок. Медорганизации будут обязаны передавать данные о прививках в регистр в течение одного дня после внесения записи в медицинскую карту (для анализов на иммунитет - в течение пяти рабочих дней).

"Для остальных пользователей регистра, например Минздрава России, доступ будет только к обобщенной обезличенной информации. Сведения граждан о вакцинации будут надежно защищены в контуре ЕГИСЗ в соответствии с законодательством об информации, персональных данных и врачебной тайне", - объясняют в министерстве.

Проект постановления сейчас проходит общественное обсуждение. После утверждения правительством правила вступят в силу - точная дата в документе пока не указана, но работа над системой уже ведется.