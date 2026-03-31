В Казахстане впервые пересадили сердце несовершеннолетнему пациенту

Врачи казахстанского "Центра сердца UMC" впервые в республике пересадили сердце несовершеннолетнему пациенту. Успешная операция в Астане была выполнена 15-летнему подростку, сообщили в медицинском центре.

"В UMC впервые в Казахстане провели трансплантацию сердца пациенту младше 18 лет. В ночь с 27 на 28 марта 2026 года впервые была успешно выполнена пересадка сердца подростку - это важный этап в запуске и развитии детской трансплантологии в стране", - говорится в сообщении.

Указывается, что 15-летнему подростку требовалась операция в связи с тем, что он страдал тяжелым заболеванием сердца, сопровождавшимся частыми ухудшениями состояния, необходимостью регулярных госпитализаций и значительными ограничениями в повседневной жизни.

"Единственным шансом на полноценную жизнь оставалась трансплантация", - подчеркнули в центре.

Донором стал 43-летний мужчина, у которого была диагностирована смерть головного мозга.

Министр здравоохранения республики Акмарал Альназарова после операции посетила пациента и его мать, поинтересовалась состоянием мальчика и выразила поддержку семье, говорится в сообщении.

В кардиохирургическом центре сообщили, что в Казахстане в листе ожидания на трансплантацию различных органов находятся 123 несовершеннолетних пациента, из них 9 нуждаются в пересадке сердца.